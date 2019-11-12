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Социум

Машина скорой помощи перевернулась в Уральске (видео)

ДТП произошло 11 ноября в 22.30 на пересечении улиц Кокчетавская и Махамбета акына, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео На перекрестке столкнулись машина скорой помощи и "Лада Гранта". Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, скорая двигалась по улице Кокчетавская и на перекрестке с улицей Махамбета акына столкнулась с легковушкой. – "Лада Гранта" двигалась по главной улице. 35-летний водитель скорой, не уступив дорогу, допустил столкновение с легковым авто. В результате ДТП скорая перевернулась, были повреждены дорожный знак и опора электропередач. В отно
Арайлым Усербаева
Машина скорой помощи перевернулась в Уральске (видео)
ДТП произошло 11 ноября в 22.30 на пересечении улиц Кокчетавская и Махамбета акына, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Скриншот с видео На перекрестке столкнулись машина скорой помощи и "Лада Гранта". Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, скорая двигалась по улице Кокчетавская и на перекрестке с улицей Махамбета акына столкнулась с легковушкой. – "Лада Гранта" двигалась по главной улице. 35-летний водитель скорой, не уступив дорогу, допустил столкновение с легковым авто. В результате ДТП скорая перевернулась, были повреждены дорожный знак и опора электропередач. В отношении виновника аварии будут приняты меры административного характера, - сообщили в полиции. Стоит отметить, что в аварии пострадали три человека, которые были доставлены в травмпункт. – 28-летний водитель "легковушки", фельдшер и медбрат были доставлены в медучреждение, - добавили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что машина скорой помощи ехала на вызов, с включенными световыми сигналами. - В 22.37 на перекрестке улиц Кокчетавская-Утемисова в карету скорой помощи врезался легковой автомобиль. В городскую многопрофильную больницу с места происшествия были доставлены 4 человека, из которых 2 фельдшера, водитель скорой помощи и водитель легкового авто. После осмотра у участников ДТП диагностированы ушибы мягких тканей головы, шейного отдела позвоночника, коленных суставов. Все направлены на амбулаторное наблюдение, - пояснили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Видео предоставлено очевидцами  
ДТП скорая улица

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