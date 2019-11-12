Машина скорой помощи перевернулась в Уральске (видео)

ДТП произошло 11 ноября в 22.30 на пересечении улиц Кокчетавская и Махамбета акына, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео На перекрестке столкнулись машина скорой помощи и "Лада Гранта". Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, скорая двигалась по улице Кокчетавская и на перекрестке с улицей Махамбета акына столкнулась с легковушкой. – "Лада Гранта" двигалась по главной улице. 35-летний водитель скорой, не уступив дорогу, допустил столкновение с легковым авто. В результате ДТП скорая перевернулась, были повреждены дорожный знак и опора электропередач. В отно