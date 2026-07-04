Машина влетела в жилой дом на скорости 117 км/ч

В американском штате Техас водителю электромобиля Tesla предъявили обвинение в непредумышленном убийстве после смертельного ДТП, в результате которого погибла 76-летняя женщина. Сам обвиняемый утверждает, что в момент аварии автомобиль двигался в режиме полного автономного вождения, передает МойГород со ссылкой на Reuters.

По версии следствия, авария произошла в городе Кэти, расположенном недалеко от Хьюстона. За рулем Tesla Model 3 находился 44-летний Майкл Дэвид Батлер. Автомобиль на высокой скорости врезался в жилой дом, где находилась Марта Авила. Женщина получила тяжелые травмы и позже скончалась в больнице.

Согласно материалам дела, после ДТП Батлер сообщил сотрудникам полиции и медикам, что машина находилась в режиме Full Self-Driving. По его словам, во время доставки заказа он переключал музыку на сенсорном дисплее и в какой-то момент потерял концентрацию.

Следователи выяснили, что незадолго до столкновения автомобиль разогнался до 73 миль в час (около 117 км/ч), что более чем в два раза превышало допустимую скорость на этом участке дороги. Также установлено, что водитель не нажимал на педаль тормоза как минимум за минуту до аварии. Признаков алкогольного или наркотического опьянения у него не обнаружили.

В Tesla не согласились с версией водителя. Глава компании Илон Маск заявил, что при активированной системе полного автономного вождения автомобиль не стал бы двигаться с такой скоростью по жилой улице. Вице-президент компании по программному обеспечению также сообщил, что Батлер самостоятельно отключил систему, резко нажав на педаль газа.

После предъявления обвинения суд отпустил мужчину под залог в размере 150 тысяч долларов. До окончания судебного разбирательства он обязан носить электронный браслет и не имеет права садиться за руль.

Обстоятельства происшествия также изучает Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA). С 2016 года ведомство начало около 50 специальных расследований аварий с участием автомобилей Tesla, в которых могли использоваться системы помощи водителю. По данным регулятора, в таких ДТП погибли около двух десятков человек.

Кроме того, родственники погибшей подали гражданский иск против Tesla, обвинив компанию в грубой халатности и недостаточном информировании пользователей о возможных рисках, связанных с использованием систем автономного вождения.