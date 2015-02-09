147a0248_1Менеджер рок-группы "Машина времени" Антон Чернин заявил, что сейчас в коллективе происходит раскол из-за разной позиции музыкантов по ситуации на Украине. Украинская газета "Вести" со ссылкой на представителя "Машины времени" сообщает, что Андрей Державин и директор группы Владимир Сапунов подписали послание в поддержку позиции президента России Владимира Путина по Украине и Крыму, тогда как Александр Кутиков разделяет позицию Макаревича и поддерживает Украину. По данным издания, у группы сейчас отменены все концерты, за исключением одного шоу в Москве, поэтому члены коллектива работают над своими сольными проектами. Так, Державин выступает в ретро-солянках со своим "Сталкером" и пишет музыку для кино. Напомним, что в августе 2014 года Андрей Макаревич по приглашению президента Фонда волонтёров Украины Тимофея Нагорного выступил в украинском городе Святогорске и побывал в Славянске, который на тот момент уже был занят силовиками. Действия музыканта вызвали бурную критику со стороны российских общественных деятелей. При этом депутат Евгений Фёдоров даже предложил лишить музыканта госнаград. Источник: topnews.ru