Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Машина залетела на крышу кафе в Уральске

ЧП произошло сегодня, 16 июля, в шесть утра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Автомобиль "Лада Приора" пока непонятно как, но оказался на крыше кафе "Агаев", которое расположено по улице Тайманова, рядом со станцией скорой помощи. По словам очевидцев, машина уходила от преследования сотрудников УАП ДВД ЗКО. В момент, когда произошел инцидент, внутри помещения находились четыре человека. Персонал, работавший ночью, остается до утра. - Мы были в кафе, спали, - говорит сотрудница кафе Ольга. - Вдруг раздался сильный грохот, стекла полетели, пыль. Мы побежали в летник, потому что там де
gorod
Машина залетела на крышу кафе в Уральске
ЧП произошло сегодня, 16 июля, в шесть утра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
agaev (6)
agaev (6)
Автомобиль "Лада Приора" пока непонятно как, но оказался на крыше кафе "Агаев", которое расположено по улице Тайманова, рядом со станцией скорой помощи. По словам очевидцев, машина уходила от преследования сотрудников УАП ДВД ЗКО. В момент, когда произошел инцидент, внутри помещения находились четыре человека. Персонал, работавший ночью, остается до утра. - Мы были в кафе, спали, - говорит сотрудница кафе Ольга. - Вдруг раздался сильный грохот, стекла полетели, пыль. Мы побежали в летник, потому что там девушка спала, мы думали, что ее снесло. Смотрим - нет. Мы все вышли на улицу. Здесь парень сидел. Видимо, он вывалился из машины. Еще с крыши стекал бензин. Фельдшер рассказал, что когда подъехал к станции скорой помощи, возле кафе было трое парней. - Они были в состоянии алкогольного опьянения, - говорит фельдшер. - Один был в тяжелом состоянии, другие двое сильно не пострадали. Все трое были доставлены в больницу, но один из них скрылся. По словам хозяина кафе, внутри треснула балка и часть крыши придется заменить. На месте работают сотрудники полиции и дознаватели.
agaev (2)
agaev (2)
agaev (3)
agaev (3)
agaev (5)
agaev (5)
agaev (7)
agaev (7)
agaev (1)
agaev (1)
agaev (4)
agaev (4)
t6QirPH3EoU Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Медета МЕДРЕСОВА и Ербола АМАНШИНА
ДТП кафе автомобиль крыша

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article