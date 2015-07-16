Машина залетела на крышу кафе в Уральске

ЧП произошло сегодня, 16 июля, в шесть утра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Автомобиль "Лада Приора" пока непонятно как, но оказался на крыше кафе "Агаев", которое расположено по улице Тайманова, рядом со станцией скорой помощи. По словам очевидцев, машина уходила от преследования сотрудников УАП ДВД ЗКО. В момент, когда произошел инцидент, внутри помещения находились четыре человека. Персонал, работавший ночью, остается до утра. - Мы были в кафе, спали, - говорит сотрудница кафе Ольга. - Вдруг раздался сильный грохот, стекла полетели, пыль. Мы побежали в летник, потому что там де