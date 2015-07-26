Машина залетела на площадь имени М.Маметовой в Уральске (фото, видео)

ЧП произошло около четырех часов дня сегодня, 26 июля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам очевидца ДТП, автомобиль Volkswagen Passat CC ехал по проспекту Достык, по какой-то причине он не повернул, а поехал прямо на площадь, при этом снеся ограждение, бордюр и проехав по цветочной клумбе. К тому же он заехал на ступени памятника. Также очевидцы указали на водителя, сказав, что именно он был в салоне один без пассажиров. Однако водитель, на просьбу корреспондента рассказать, что же случилось, сначала ответил, что за рулем был не он, а затем и вовсе послал на три буквы. В это