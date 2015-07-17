Масштабные учения силовых структур начались в Уральске

Сегодня, 17 июля, в военной части "Сокол" в Уральске начались учения, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Плановые учения, в которых задействованы сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие Национальной гвардии, сотрудники противопожарной и других служб начались сегодня в военной части "Сокол" по улице Жукова. Уже к 8 часам утра к "Соколу" стали съезжаться автобусы с сотрудниками силовых структур в полном обмундировании. - Во время учений будут отрабатываться взаимодействие всех служб, участвующих в мероприятии, навыки их действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, а т