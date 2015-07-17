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Социум

Масштабные учения силовых структур начались в Уральске

Сегодня, 17 июля, в военной части "Сокол" в Уральске начались учения, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Плановые учения, в которых задействованы сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие Национальной гвардии, сотрудники противопожарной и других служб начались сегодня в военной части "Сокол" по улице Жукова. Уже к 8 часам утра к "Соколу" стали съезжаться автобусы с сотрудниками силовых структур в полном обмундировании. - Во время учений будут отрабатываться взаимодействие всех служб, участвующих в мероприятии, навыки их действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, а т
Анэль Кайнеденова
Масштабные учения силовых структур начались в Уральске
Сегодня, 17 июля, в военной части "Сокол" в Уральске начались учения, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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 Плановые учения, в которых задействованы сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие Национальной гвардии, сотрудники противопожарной и других служб начались сегодня в военной части "Сокол" по улице Жукова. Уже к 8 часам утра к "Соколу" стали съезжаться автобусы с сотрудниками силовых структур в полном обмундировании. - Во время учений будут отрабатываться взаимодействие всех служб, участвующих в мероприятии, навыки их действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также будет проведена проверка технической оснащенности полицейских и аварийно-спасательных служб, - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. - В связи с учениями улица Жукова от улицы М.Маметовой до улицы А.Молдагуловой будет перекрыта. Мы просим жителей и гостей города сохранять спокойствие и приносим свои извинения за временные неудобства.
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   rAVXcmOpzyw   Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА
учения

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