Масштабным концертом и салютом отметили День шахтера от компании «Казахмыс» в Сатпаеве

Главный профессиональный праздник региона День шахтера и обогатителя прошел в Сатпаеве с особым размахом. Торжественные мероприятия, организованные компанией «Казахмыс», собрали на центральной площади около 25 тысяч горожан и гостей, превратившись в яркое событие для множества горняцких семей, передает МойГород.

Для участников праздника была подготовлена насыщенная музыкальная программа. На сцене выступили известнейшие исполнители страны: группа «МузАрт», Мирас Жугунусов, Маржан Арапбаева, Макпал Исабекова, Мархаба Саби, а также солисты Президентского оркестра Еркебулан и Бауыржан.

Музыканты группы «МузАрт» выразили признательность за тёплый приём, пожелали горнякам крепкого здоровья и успешной, а главное — благополучной и безопасной работы.

Настоящий фурор вызвало появление Кайрата Нуртаса, а кульминационным моментом вечера стало часовое шоу группы A’Studio. Участники знаменитого коллектива восхитились царящей на площади атмосферой и адресовали сотрудникам «Казахмыса» и их близким пожелания уюта, здоровья и достатка.

Праздничный вечер завершился грандиозным фейерверком, который озарил небо над Сатпаевым под аплодисменты тысяч зрителей.