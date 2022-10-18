По словам очевидцев, драка началась между курящей и некурящей компаниями. Матерящему в кафе жителю Алматинской области сломали челюсть Изображение c сайта Pixabay Видео появилось в паблике ZTB | QAZAQSTAN. В описании говорится, что драка произошла возле ТРЦ в Бостандыкском районе. Очевидцы рассказали, что потасовка началась из словесной перепалки - одну компанию мужчин задело то, что другая компания курила сигареты. В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, данный факт зарегистрирован по статье 293 УК РК, хулиганство.
- В настоящее время проводится комплекс мероприятий направленных на установление объективных обстоятельств дела. По предварительной версии, между молодыми людьми произошла словесная перепалка переросшая в драку, - рассказали в ведомстве.
В ходе потасовки никто не пострадал. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.