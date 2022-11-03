Массовое ДТП произошло на мосту в Уральске

Авария с участием пяти машин произошла в восемь утра, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото очевидцев В департаменте полиции ЗКО рассказали, что две Lada Priora, Mersedes, Renault DUSTER и Kia столкнулись на путепроводе в районе Депо на проспекте Абулхаир хана. К счастью, пострадавших нет. - В причинах ДТП на месте разбираются сотрудники батальона патрульной полиции Уральска. Другой экипаж регулирует движение транспорта, - отметили в ведомстве. К слову, на месте ДТП образовалась километровая пробка из автомобилей. Фото очевидцев Фото очевидцев Фото очевидцев Мы дорожим каждым нашим подписчиком и ч