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Происшествия

Массовое ДТП произошло на мосту в Уральске

Авария с участием пяти машин произошла в восемь утра, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото очевидцев В департаменте полиции ЗКО рассказали, что две Lada Priora, Mersedes, Renault DUSTER и Kia столкнулись на путепроводе в районе Депо на проспекте Абулхаир хана. К счастью, пострадавших нет. - В причинах ДТП на месте разбираются сотрудники батальона патрульной полиции Уральска. Другой экипаж регулирует движение транспорта, - отметили в ведомстве. К слову, на месте ДТП образовалась километровая пробка из автомобилей. Фото очевидцев Фото очевидцев Фото очевидцев Мы дорожим каждым нашим подписчиком и ч
Кристина Кобина
Массовое ДТП произошло на мосту в Уральске
Авария с участием пяти машин произошла в восемь утра, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Массовое ДТП произошло на мосту в Уральске
Массовое ДТП произошло на мосту в Уральске
Фото очевидцев В департаменте полиции ЗКО рассказали, что две Lada Priora, Mersedes, Renault DUSTER и Kia столкнулись на путепроводе в районе Депо на проспекте Абулхаир хана. К счастью, пострадавших нет.
- В причинах ДТП на месте разбираются сотрудники батальона патрульной полиции Уральска. Другой экипаж регулирует движение транспорта, - отметили в ведомстве.
К слову, на месте ДТП образовалась километровая пробка из автомобилей.
Массовое ДТП произошло на мосту в Уральске
Массовое ДТП произошло на мосту в Уральске
Фото очевидцев
Массовое ДТП произошло на мосту в Уральске
Массовое ДТП произошло на мосту в Уральске
Фото очевидцев
Массовое ДТП произошло на мосту в Уральске
Массовое ДТП произошло на мосту в Уральске
Фото очевидцев Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ДТП

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