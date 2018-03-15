Массовое ДТП произошло в центре Уральска

Столкновение четырех автомобилей произошло сегодня, 15 марта, в 17.00 в районе остановки Типография, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Со слов пассажира автомобиля марки "Приора" Романа, он со своим другом ехал в сторону акимата города Уральск. - По встречной полосе ехала "Ауди", водитель начал разворот через двойную сплошную линию, не доехав до перекрестка. Он не пропустил и врезался в нас. Мой друг, чтобы избежать столкновения, начал сворачивать на обочину дороги и въехал прямо в дерево. Кроме того, водитель "Ауди" еще задел впереди едущий автомобиль "УАЗ" и после столкновения его