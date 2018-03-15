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Происшествия Социум

Массовое ДТП произошло в центре Уральска

Столкновение четырех автомобилей произошло сегодня, 15 марта, в 17.00 в районе остановки Типография, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Со слов пассажира автомобиля марки "Приора" Романа, он со своим другом ехал в сторону акимата города Уральск. - По встречной полосе ехала "Ауди", водитель начал разворот через двойную сплошную линию, не доехав до перекрестка. Он не пропустил и врезался в нас. Мой друг, чтобы избежать столкновения, начал сворачивать на обочину дороги и въехал прямо в дерево. Кроме того, водитель "Ауди" еще задел впереди едущий автомобиль "УАЗ" и после столкновения его
Кристина Кобина
Массовое ДТП произошло в центре Уральска
Столкновение четырех автомобилей произошло сегодня, 15 марта, в 17.00 в районе остановки Типография, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Со слов пассажира автомобиля марки "Приора" Романа, он со своим другом ехал в сторону акимата города Уральск. - По встречной полосе ехала "Ауди", водитель начал разворот через двойную сплошную линию, не доехав до перекрестка. Он не пропустил и врезался в нас. Мой друг, чтобы избежать столкновения, начал сворачивать на обочину дороги и въехал прямо в дерево. Кроме того, водитель "Ауди" еще задел впереди едущий автомобиль "УАЗ" и после столкновения его будто отбросило, и он врезался в позади него едущий авто марки "Приора" только белого цвета, - рассказал Роман. Также Роман сообщил, что водителя "Ауди" госпитализировали в больницу, он жаловался на сильные боли в области ребер. На месте работают сотрудники полиции, дознаватели.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
ДТП

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