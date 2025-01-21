Массовое ДТП в Уральске с участием автобуса и «скорой»: пострадали двое взрослых и ребёнок

В Уральске на пересечении улиц Курмангазы и Даулеткерея 21 января в 10:44 произошло массовое ДТП. Участниками стали две иномарки, пассажирский автобус №22 и медицинский спецавтомобиль.

В Уральске на пересечении улиц Курмангазы и Даулеткерея 21 января в 10:44 произошло массовое ДТП. Участниками стали две иномарки, пассажирский автобус №22 и медицинский спецавтомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

В ведомстве отметили, что Toyota Camry и Haval были на момент аварии припаркованные. По предварительным данным, столкновение произошло, когда «скорая» выезжала с второстепенной дороги на главную и не пропустила автобус. После столкновения спецавтомобиль упал на бок.

В управлении здравоохранения ЗКО пояснили, что в ДТП пострадали двое взрослых и ребёнок.