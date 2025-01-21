Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Массовое ДТП в Уральске с участием автобуса и «скорой»: пострадали двое взрослых и ребёнок

В Уральске на пересечении улиц Курмангазы и Даулеткерея 21 января в 10:44 произошло массовое ДТП. Участниками стали две иномарки, пассажирский автобус №22 и медицинский спецавтомобиль.
Кристина Кобина
Массовое ДТП в Уральске с участием автобуса и «скорой»: пострадали двое взрослых и ребёнок

В Уральске на пересечении улиц Курмангазы и Даулеткерея 21 января в 10:44 произошло массовое ДТП. Участниками стали две иномарки, пассажирский автобус №22 и медицинский спецавтомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. 

В ведомстве отметили, что Toyota Camry и Haval были на момент аварии припаркованные. По предварительным данным, столкновение произошло, когда «скорая» выезжала с второстепенной дороги на главную и не пропустила автобус. После столкновения спецавтомобиль упал на бок.

Главный баннер

В управлении здравоохранения ЗКО пояснили, что в ДТП пострадали двое взрослых и ребёнок.

— Бригада скорой помощи доставила пострадавшего ребёнка 2007 года рождения в областную детскую многопрофильную больницу. Ему диагностировали ушибы и назначили амбулаторное лечение. 67-летнего мужчину и 49-летнюю женщину доставили в областную многопрофильную больницу. Сейчас их обследуют, — пояснили в облздраве. 

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article