Массовое ДТП в Уральске с участием автобуса и «скорой»: пострадали двое взрослых и ребёнок

В Уральске на пересечении улиц Курмангазы и Даулеткерея 21 января в 10:44 произошло массовое ДТП. Участниками стали две иномарки, пассажирский автобус №22 и медицинский спецавтомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.
В ведомстве отметили, что Toyota Camry и Haval были на момент аварии припаркованные. По предварительным данным, столкновение произошло, когда «скорая» выезжала с второстепенной дороги на главную и не пропустила автобус. После столкновения спецавтомобиль упал на бок.
В управлении здравоохранения ЗКО пояснили, что в ДТП пострадали двое взрослых и ребёнок.
— Бригада скорой помощи доставила пострадавшего ребёнка 2007 года рождения в областную детскую многопрофильную больницу. Ему диагностировали ушибы и назначили амбулаторное лечение. 67-летнего мужчину и 49-летнюю женщину доставили в областную многопрофильную больницу. Сейчас их обследуют, — пояснили в облздраве.