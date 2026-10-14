Массовое отравление школьников в Алматы: возбуждено уголовное дело, Минздрав проводит проверку

В Алматы расследуют факт массового отравления учащихся Республиканской физико-математической школы (РФМШ). По состоянию на 14 октября госпитализированы 48 детей с признаками острой кишечной инфекции. По данному факту отделом полиции при УП Бостандыкского района уже возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в Департаменте полиции Алматы, в рамках следственных мероприятий и на основании заключения проверки санитарно-эпидемиологической службы будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято окончательное процессуальное решение.

Что произошло и каково состояние детей

Информация об инциденте первоначально появилась в социальных сетях, где родственники учащихся сообщили о госпитализации детей с подозрением на кишечную палочку и закрытии учебного заведения на карантин. В комментариях под публикацией данные подтвердили в Детской городской клинической инфекционной больнице.

По информации Министерства здравоохранения РК, состояние всех госпитализированных пациентов оценивается как стабильное, детей в реанимации нет. Ещё 8 учащихся, проживающих в школьном интернате, изолированы и находятся под профилактическим медицинским наблюдением.

Нарушения в столовой и закрытие школы

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля вынес постановления о приостановке деятельности школы, интерната и столовой, а также о запрете реализации отдельных блюд. В здании интерната проведена дезинфекция.

Как сообщили в Минздраве, в ходе проверки пищеблока, за который отвечает ТОО "Master Food", специалисты Комитета санэпидконтроля выявили грубые нарушения санитарных требований:

нарушались правила хранения продуктов и отбора суточных проб готовых блюд;

изъята молочная продукция без необходимых сопроводительных документов;

выявлены нарушения в общей организации питания.

Для установления точного источника инфекции отобраны пробы воды, готовой продукции и смывы, а сотрудники пищеблока направлены на медицинское обследование. Лабораторные исследования продолжаются.

Результаты проверки Минздрав уже передал в правоохранительные органы. Ситуация находится под личным контролем Министерства здравоохранения РК.