Иллюстративное фото из архива "МГ" Во время визита в Атыраускую область президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью нефтяной столицы сообщил, что «сейчас расследование завершено, стало известно, кто виновный в случившемся, они понесут соответствующее наказание». Президент отметил, что казахстанцы должны вынести урок из этого случая с массовой гибелью рыбы, при этом не назвал конкретно виновника. Касым-Жомарт Токаев привел данные, что погибло 118 тонн рыбы, причем из них 108 тонн – рыба ценных пород. - Учитывая, что загруженность наших рыбоводных заводов – 60 процентов, то это большой убыток. Я этот вопрос взял на личный контроль, - сообщил президент. Глава государства довел до сведения, что нужно возрождать былое рыбное хозяйство области. - Атырауская область славилась как рыбный регион. А какова сегодняшняя ситуация? С каждым годом запасы осетровых в Каспийском море уменьшаются. В 2012 году был введен мораторий на вылов осетровых пород рыбы. Несмотря на это, популяция осетра уменьшилась в два раза, севрюги - в семь раз, - удрученно произнес президент и призвал улучшить деятельность рыбзаводов, привлечь инвесторов и усилить борьбу с браконьерами. Напомним, что первый случай массовой гибели рыбы произошел в 2 декабря 2018 года. Тогда в реке погибли судак и жерех, лещ и вобла, толстолобик и сазан. Следом началась гибель осетровых на двух предприятиях. По факту массовой гибели рыбы было заведено два уголовных дела, в ходе расследования которых идет поиск виновного в загрязнении заповедной реки. - В общей сложности с поверхности реку Урал собрано 63 тонны погибшей рыбы. Как только лед начнет таять, мы бросим все силы на то, чтобы собрать погибшую рыбу. Главное, не дать ей разложиться и скатиться с большой паводковой водой в Каспийское море. К этому мы уже готовимся, - заявил в январе этого года руководитель управления рыбного хозяйства Артур Садибеков.