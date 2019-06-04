В Уральске проходит отборочный тур республиканского конкурса "Лучший государственный служащий". 29 работников государственных структур ЗКО подали заявки на участие в конкурсе. – В целях повышения имиджа, престижа государственной службы и мотивации государственных служащих агентством по делам госслужбы и противодействию коррупции проводится республиканской конкурс "Лучший государственный служащий Республики Казахстан". Конкурс проводится в два этапа, это - региональный и республиканский. В нашей области проводится отбор государственных служащих. Изначально заявки подали 29 желающих участвовать в отборочном туре. К этапу тестирования были допущены 20 человек, из них девять участников прошли его и были допущены к собеседованию. Собеседование проводит региональная комиссия области. Участникам предстоит защита своих проектов. По итогам отборочного собеседования будет составлен рейтинг и конкурсанты, которые набрали наиболее высокие показатели, будут представлять нашу область в республиканском туре. Там победитель получит звание "Лучший государственный служащий", а также будут награждены памятными подарками, - рассказала руководитель управления государственной службы Венера Масимова. К слову, конкурсанты приехали из всех районов нашего региона. – На государственной службе я нахожусь уже 14 лет. Работаю в отделе занятости и социальных программ. В конкурсе участвую впервые, благополучно прошла первый отборочный тур, сдавала тестирование на знание стратегических программных документов. Сегодня для конкурса подготовила проектную работу на тему "Оптимизация механизма оказание государственной услуги при назначении адресной социальной помощи". В своей работе я постаралась осветить проблемные вопросы, трудности, с которыми сталкиваемся при оказании этой услуги и предложу свои пути решения этой проблемы, - рассказала участница конкурса из Бурлинского района Гульнар Туреева.