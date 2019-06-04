Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе РгК «Батыс» Нацгвардии РК, сейчас выясняется, с какой целью он носил при себе оружие. - Находясь на маршруте патрулирования по охране общественного порядка и безопасности, экипаж нацгвардии в составе дежурного по войсковым нарядам лейтенанта Максата Куанышева совместно с патрульными рядовыми Куанышом Байдолулы и Ерланом Нурмагамбетовым в районе городского парка культуры отдыха, задержал подозрительного подростка, бежавшего в сторону парка, - отметили в пресс-службе. - Во время досмотра в сумке черного цвета у него обнаружили пневматический пистолет марки «Байкал» МR-651К». После чего его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Стоит отметить, что никаких документов на владение травматическим оружием у подростка при себе не оказалось. Изъятый пистолет направлен на экспертизу, устанавливается настоящий владелец оружия.