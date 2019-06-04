Ранее в YouTube появилось аудио, на котором мужчина, активно используя нецензурную лексику, критикует работу личного состава в Актюбинской области, высказывается об испорченных новых креслах в актовом зале, работе участковых и совещаниях. Вместе с аудиозаписью опубликована фотография бывшего начальника Департамента полиции Актюбинской области, заместителя министра внутренних дел Махамбета Абисатова. - Ты посмотрел кресла? До сих пор не стерты эти надписи? Запомните, прямо так в протокол: ***, никаких МПСов, часов профессиональной подготовки. Актовый зал только для торжественных актов. На новых креслах написали: "Здесь был Нурлан, Алибек". Разрешил на лифте ездить, проезжать один этаж - *** (сломали) весь лифт. На любой стрелке обосную, что актюбинцы ***. Чтобы никому актовый зал не открывали, - говорит голос на аудиозаписи. - По этой записи проводится проверка, - подтвердил глава МВД Ерлан Тургумбаев, отвечая на вопрос журналиста.