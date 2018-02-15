Массовый расстрел в американской школе: не менее 17 человек погибли

Стрельбу устроил бывший ученик школы. На данный момент в полиции подтвердили информацию о 17 убитых и около 20 раненых, сообщает informburo.kz со ссылкой на Reuters. DTfQRFjxkFw Семнадцать учеников школы во Флориде были убиты в результате стрельбы. Подозреваемого задержала полиция. Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 72 км к северу от Майами. В этой школе обучаются около 3 000 детей в возрасте от 14 до 18 лет. В класс ворвался молодой человек и начал беспорядочную стрельбу. В полиции сообщили, что подозреваемый задержан. Он ранее учился в этой школе. СМИ называют фамилию подозревае