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Социум

Массовый расстрел в американской школе: не менее 17 человек погибли

Стрельбу устроил бывший ученик школы. На данный момент в полиции подтвердили информацию о 17 убитых и около 20 раненых, сообщает informburo.kz со ссылкой на Reuters. DTfQRFjxkFw Семнадцать учеников школы во Флориде были убиты в результате стрельбы. Подозреваемого задержала полиция. Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 72 км к северу от Майами. В этой школе обучаются около 3 000 детей в возрасте от 14 до 18 лет. В класс ворвался молодой человек и начал беспорядочную стрельбу. В полиции сообщили, что подозреваемый задержан. Он ранее учился в этой школе. СМИ называют фамилию подозревае
gorod
Массовый расстрел в американской школе: не менее 17 человек погибли
Стрельбу устроил бывший ученик школы. На данный момент в полиции подтвердили информацию о 17 убитых и около 20 раненых, сообщает informburo.kz со ссылкой на Reuters. DTfQRFjxkFw Семнадцать учеников школы во Флориде были убиты в результате стрельбы. Подозреваемого задержала полиция. Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 72 км к северу от Майами. В этой школе обучаются около 3 000 детей в возрасте от 14 до 18 лет. В класс ворвался молодой человек и начал беспорядочную стрельбу. В полиции сообщили, что подозреваемый задержан. Он ранее учился в этой школе. СМИ называют фамилию подозреваемого – Николас Круз, ему 19 лет.
Фото AP   Шериф округа официально подтвердил, что в результате стрельбы в школе погибли 17 человек. О точном количестве раненых пока не сообщается. По разным данным, госпитализировано от семи до 17 человек. Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в школе. "Мои молитвы и соболезнования обращены семьям пострадавших в результате ужасной флоридской стрельбы. Ни один ребёнок, учитель или кто-либо ещё не должен чувствовать себя опасно в американской школе", – написал президент США в Twitter. Это была 18-я стрельба в школе США в этом году, согласно информации антиоружейной группы Everytown for Gun Safety. Эта цифра включает в себя самоубийства и происшествия, в которых никто не пострадал, а также январский инцидент, когда 15-летний подросток убил двоих школьников в Бентоне. cYMANEkjeNw  

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