Мать 2-летней девочки рассказала, как её дочь развращали в детском саду

Жительница Алматы Людмила Лезина уверена: ее двухлетнюю дочь развращали в детском саду. Официальной экспертизе, не подтвердившей этот факт, родители не верят. На теле дочери они обнаружили синяки, ребенок постоянно плачет и рассказывает о страшном дяде, кормившем ее конфетами, целовавшем и трогавшем. Психологи подтвердили, что эти рассказы — не фантазия ребенка. Кадр КТК «Я была в шоке, у меня был страх всегда, что я могу испытать подобное, когда ей будет 16 лет, 18. Я не думала, что испытаю это, когда она будет в таком возрасте…», — говорит Людмила Лезина, передает КТК. Людмила не спит уже вт