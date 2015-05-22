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Мать 2-летней девочки рассказала, как её дочь развращали в детском саду

Жительница Алматы Людмила Лезина уверена: ее двухлетнюю дочь развращали в детском саду. Официальной экспертизе, не подтвердившей этот факт, родители не верят. На теле дочери они обнаружили синяки, ребенок постоянно плачет и рассказывает о страшном дяде, кормившем ее конфетами, целовавшем и трогавшем. Психологи подтвердили, что эти рассказы — не фантазия ребенка. Кадр КТК «Я была в шоке, у меня был страх всегда, что я могу испытать подобное, когда ей будет 16 лет, 18. Я не думала, что испытаю это, когда она будет в таком возрасте…», — говорит Людмила Лезина, передает КТК. Людмила не спит уже вт
Marat
Мать 2-летней девочки рассказала, как её дочь развращали в детском саду
Жительница Алматы Людмила Лезина уверена: ее двухлетнюю дочь развращали в детском саду. Официальной экспертизе, не подтвердившей этот факт, родители не верят. На теле дочери они обнаружили синяки, ребенок постоянно плачет и рассказывает о страшном дяде, кормившем ее конфетами, целовавшем и трогавшем. Психологи подтвердили, что эти рассказы — не фантазия ребенка.
Кадр КТК
Кадр КТК
 Кадр КТК «Я была в шоке, у меня был страх всегда, что я могу испытать подобное, когда ей будет 16 лет, 18. Я не думала, что испытаю это, когда она будет в таком возрасте…», — говорит Людмила Лезина, передает КТК. Людмила не спит уже вторую неделю, её маленькая дочь постоянно плачет и рассказывает о страшном дяде, который трогал её и делал больно. Сначала родители рассказ двухлетней Вики посчитали выдумкой, но позже увидели на бедрах и ножках малышки синяки. Половые органы тоже были в крови. «Если у моего ребёнка, она простыла как девочка, то откуда гематомы? Откуда гематомы в промежности? Откуда синяки в форме пальцев? Откуда у ребёнка в 2 с половиной года такая фантазия, что она чётко всё рассказывает?», — вопрошает Лезина. Людмила обратилась к врачам. Те, по словам женщины, устно подтвердили, что малышку домогались. Однако фиксировать жуткий факт якобы отказались наотрез. Психолог, напротив, заявила: такое двухлетний ребёнок придумать не мог. Правда, её выводов для того, чтобы найти и наказать извращенца, мало. «Меня никто не хочет услышать, экспертиза утверждает, что у ребёнка нет синяков. У ребёнка были синяки, гематомы, у неё была отёчность, у неё было там всё воспалённое. Я не знаю, как уже достучаться, не знаю!», — едва сдерживает рыдания женщина. Последняя надежда Людмилы – короткий ролик, который родители малышки сняли в день происшествия. На этих кадрах отчётливо видны синяки и воспаленные половые органы девочки. Между мамой и дочкой происходит не менее красноречивый диалог. «- Викуля, кто это делал с тобой? — Дядя. — Какой дядя это делал, Викуля? — Злой. — Злой дядя. Это в садике всё было? — Да». Родители Вики попытались призвать к ответу сотрудников детского сада, но те разговаривать с ними отказались. Как, впрочем, и с журналистами. У полицейских же своя правда. Доказательств того, что маленькую девочку сексуально домогались, нет. «Согласно данным экспертов, факт насилия не подтверждается. Была осуществлена выемка видеозаписей с камеры наблюдения, установленной в детском садике. Исследование и анализ данных видеозаписей не выявил также каких-либо противоправных действий», — утвержает руководитель пресс-службы ДВД Алматы Салтанат Азирбек. Нет надежды у Людмилы и на врачей. С щекотливым делом никто из них связываться не хочет. «Понимаете, я уже была в этой шкуре. Почему я сейчас отказываюсь? Потому что потом дело так повернули, что доктор изнасиловал девочку. Я там и написала, я и в истории написала, что в виду того, что я некомпетентна в вопросах судебно-медицинской экспертизы, о фактах насилия заключение дать не могу», — сказала одна из медиков. Документы дочки из этого детского сада Людмила забрала на следующий же день после случившегося. Теперь она ищет для малышки другое дошкольное учреждение. Правда, когда девочка захочет вернуться в садик, большой вопрос. Сейчас одно упоминание о нём, уверяет мама, вызывает у ребёнка слёзы. 7 мая в полицию Алматы поступило заявление от родителей, обвинивших работников детсада в изнасиловании их двухлетней дочери.
spravka
spravka

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