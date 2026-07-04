Мать 25 лет держала дочь взаперти, чтобы не выдавать замуж: ужасающая история

История Бланш Монье считается одной из самых страшных семейных трагедий Франции, передает МойГород со ссылкой на Marie Claire.

Бланш родилась в 1849 году в богатой аристократической семье города Пуатье. Красивая и образованная девушка пользовалась вниманием состоятельных женихов, но в 1876 году влюбилась в небогатого адвоката, который был значительно старше нее.

Бланш Монье и особняк семейства Монье

Мать Бланш, Луиза Монье, была категорически против этого союза. Она считала, что дочь обязана выйти замуж за человека своего круга. Когда девушка отказалась разорвать отношения, мать заперла ее в маленькой комнате на чердаке семейного особняка.

Бланш провела в заточении 25 лет. Она не видела солнечного света, жила в антисанитарных условиях, питалась объедками и была полностью изолирована от внешнего мира. Все это время окружающие считали, что девушка давно умерла.

Оригинал письма

Лишь в 1901 году прокуратура получила анонимное письмо, в котором сообщалось, что в доме Монье много лет незаконно удерживают женщину.

«Месье генеральный прокурор, имею честь сообщить вам об исключительно серьезном происшествии. Я говорю о женщине, которая заперта в доме мадам Монье. Последние двадцать пять лет она живет впроголодь на гнилой подстилке на чердаке»

Когда полицейские попросили разрешения осмотреть дом, мадам Монье ответила резким отказом. Это насторожило представителей власти, и они приняли решение взломать дверь в особняк. Проникнув внутрь, они отправились к указанному в письме месту заточения Бланш — чердаку, и были шокированы увиденным.

Открыв дверь, детективы увидели женщину 52 лет, лежавшую на прогнившем полу в окружении крыс, насекомых и объедков — она была крайне истощена, ее вес не превышал 25 килограмм, и она не была похожа на человека. Согласно записям полисменов, они увидели худое существо с длинными спутанными волосами, которые прикрывали ее нагое тело.

Мать девушки арестовали, однако до суда она не дожила. Брат Бланш также проходил по делу, но позже был освобожден.

Несмотря на спасение, годы заточения необратимо сказались на психическом здоровье женщины. Она остаток жизни провела в психиатрической клинике, где умерла в 1913 году.

История Бланш Монье получила мировую известность и позже вдохновила писателей на создание книг, посвященных ее трагической судьбе.