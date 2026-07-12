Мать и двое детей найдены убитыми в собственном доме

В Великобритании женщину и двух ее дочерей нашли убитыми в собственном доме, передает МойГород со ссылкой на Metro.

По данным издания, тела женщины и ее дочерей в возрасте 15 и 5 лет были обнаружены после того, как полиция получила сообщение о том, что девочек долгое время не видели на улице. Правоохранители вскрыли дом, где и нашли погибших.

По информации следствия, семья была убита «самым жестоким образом». Обстоятельства трагедии продолжают выясняться.

«Поскольку обстоятельства их гибели остаются предметом официального расследования, мы не можем давать дальнейшие комментарии на данном этапе», – сообщили в полиции.

Главным подозреваемым по делу считается 45-летний супруг погибшей. По данным следствия, мужчина покинул Великобританию, вылетев через аэропорт Хитроу в Зимбабве по британскому паспорту.