Мать оставленного мальчика нашлась в Актобе

Она сама пришла в полицию. Фото: МВД РК Третьего ноября около 11 часов женщина на «несколько минут» оставила своего ребёнка незнакомым жителям дома на улице Нариманова, сказав, что сходит в магазин. Но не вернулась. Трёхлетнего мальчика поместили Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а мать разыскивали. В пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что женщина сама пришла в полицию. - По её словам, она оставила ребёнка малознакомым, а сама ушла забрать заработную плату с места работы. По пути встретила знакомого, с которым ушла распивать алкогольные напитки, - рассказали в