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Социум

Мать оставленного мальчика нашлась в Актобе

Она сама пришла в полицию. Фото: МВД РК Третьего ноября около 11 часов женщина на «несколько минут» оставила своего ребёнка незнакомым жителям дома на улице Нариманова, сказав, что сходит в магазин. Но не вернулась. Трёхлетнего мальчика поместили Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а мать разыскивали. В пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что женщина сама пришла в полицию. - По её словам, она оставила ребёнка малознакомым, а сама ушла забрать заработную плату с места работы. По пути встретила знакомого, с которым ушла распивать алкогольные напитки, - рассказали в
Дана Рахметова
Мать оставленного мальчика нашлась в Актобе
Она сама пришла в полицию.
Мать оставленного мальчика нашлась в Актобе
Мать оставленного мальчика нашлась в Актобе
Фото: МВД РК Третьего ноября около 11 часов женщина на «несколько минут» оставила своего ребёнка незнакомым жителям дома на улице Нариманова, сказав, что сходит в магазин. Но не вернулась. Трёхлетнего мальчика поместили Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а мать разыскивали. В пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что женщина сама пришла в полицию.
- По её словам, она оставила ребёнка малознакомым, а сама ушла забрать заработную плату с места работы. По пути встретила знакомого, с которым ушла распивать алкогольные напитки, - рассказали в ведомстве.
На 43-летнюю женщину составили протокол по статье 127 КоАП РК (неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Актобе полиция

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