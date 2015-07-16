Мать погибшего в Сирии уральского футболиста: «Сначала он отказался от домашней еды»

Жительница Уральска Айнаш ТУРИЕВА потеряла сына в Сирии. Талгат ТУРИЕВ учился в городской школе №40. Он рос обыкновенным мальчишкой и как все очень любил футбол, играл в команде "Акжайык" Именно из-за проблем со спортом молодой человек попал в секту. Талгат Туриев попал в секту, когда ушел из футбольной команды. - Он все свободное время отдавал футболу, - рассказывает мама. - Профессионально заниматься футболом он начал где-то в 6-7 классе. Они все время ездили на соревнования по всем городам Казахстана. После окончания школы он поступил по гранту в университет имени Жангир хана на отделение м