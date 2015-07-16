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Происшествия Социум

Мать погибшего в Сирии уральского футболиста: «Сначала он отказался от домашней еды»

Жительница Уральска Айнаш ТУРИЕВА потеряла сына в Сирии. Талгат ТУРИЕВ учился в городской школе №40. Он рос обыкновенным мальчишкой и как все очень любил футбол, играл в команде "Акжайык" Именно из-за проблем со спортом молодой человек попал в секту. Талгат Туриев попал в секту, когда ушел из футбольной команды. - Он все свободное время отдавал футболу, - рассказывает мама. - Профессионально заниматься футболом он начал где-то в 6-7 классе. Они все время ездили на соревнования по всем городам Казахстана. После окончания школы он поступил по гранту в университет имени Жангир хана на отделение м
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Мать погибшего в Сирии уральского футболиста: «Сначала он отказался от домашней еды»
Жительница Уральска Айнаш ТУРИЕВА потеряла сына в Сирии. Талгат ТУРИЕВ учился в городской школе №40. Он рос обыкновенным мальчишкой и как все очень любил футбол, играл в команде "Акжайык" Именно из-за проблем со спортом молодой человек попал в секту.
Талгат Туриев попал в секту, когда ушел из футбольной команды.
Талгат Туриев попал в секту, когда ушел из футбольной команды.
Талгат Туриев попал в секту, когда ушел из футбольной команды. - Он все свободное время отдавал футболу, - рассказывает мама. - Профессионально заниматься футболом он начал где-то в 6-7 классе. Они все время ездили на соревнования по всем городам Казахстана. После окончания школы он поступил по гранту в университет имени Жангир хана на отделение машиностроения. Но футбол он не бросил, даже будучи студентом, он продолжал ездить на соревнования вместе с командой. В итоге Талгат бросил учебу, потому что решил полностью уйти в футбол. Просто читал намаз - Я растила сына одна, муж умер давно, всегда старалась, чтобы сын ни в чем не нуждался, - продолжает Айнаш. - Вот даже дом строила, потому что думала, что он потом женится, и мы будем жить одной большой семьей. По словам матери, в 2007 году сын стал читать намаз, на ее расспросы он говорил, чтобы мама не беспокоилась, потому что он всего лишь читает молитву. - В 2009 году я поняла, что он сильно увлекся исламом, - говорит Айнаш. - Я сама виновата, не уследила. В тот момент мы жили на квартире, у меня была стройка дома. Но я с ним пыталась разговаривать, родственников просила даже, а он говорил: "Не переживай", а потом он не стал кушать мою еду. Он всегда ел дома, что я готовила. Отказ от еды он объяснял просто - это не халяль. Животное было забито не по правилам, намаз никто не читал. Ушел из команды – попал в секту Родственники Талгата считают, что именно неудача в футболе стала переломным моментом в жизни парня. Он не мыслил себя без футбола. А получилось так, что он не прошел отборочные соревнования в Турции, и ему пришлось уйти из команды. По словам сестры, он очень тяжело переживал это. После этого парень стал торговать на рынке всякой мелочью. Позже он продавал сотовые телефоны. Айнаш также рассказала, что никто в их семье нетрадиционным исламом никогда не увлекался. Справляли праздники как в любой другой обычной семье, но не более того. Жена Мария приняла ислам В декабре 2011 года Талгат женился. Он привел в дом девушку Машу. Она приняла ислам. Родителей у девушки не было, они умерли, и она жила с бабушкой на съемной квартире. Раньше они жили на станции Алгабас в Теректинском районе ЗКО, но потом переехали в город. Об обстоятельствах их знакомства Айнаш не знает, однако говорит, что сын отказался от свадьбы. Вскоре у них родилась дочь София.
Семья Туриевых перед отъездом в Сирию.
Семья Туриевых перед отъездом в Сирию.
Семья Туриевых перед отъездом в Сирию. - Они жили у меня, но им то одно не нравилось, то другое, и они решили уйти на квартиру к бабушке, - объяснила Айнаш. – Дети говорили, что бабушке тяжело одной жить, но я думаю, что как раз в тот момент они уже собирались уезжать (в Сирию - прим. автора). Я даже и подумать не могла, что они могут туда уехать. Они уехали, ничего не сказав даже мне, это было в 2013 году летом. Писать мне они стали не сразу, первый раз написали в ноябре. Не переживай, все нормально Как рассказала Айнаш, в первом сообщении сноха написала, чтобы я не переживала, что с ними все нормально и они находятся в Турции. Айнаш сразу же обратилась в ДКНБ. Затем в январе ей снова пришло сообщение от детей, что они переехали в Сирию. - Я просила сноху: "Маша, попроси Талгата, пусть поговорит со мной, я скучаю", а он лишь коротко писал: "Мама, не переживай. Все нормально". А когда я просила его вернуться, он сказал, чтобы я так больше не говорила. Он перестал мне писать, я держала связь только с Машей, - со слезами на глазах говорит мать. Мать живет надеждой В мае этого года матери от Маши пришло сообщение, что ее сын погиб. - Я сразу не поверила, - рассказывает мать. - Сразу обратилась к сотрудникам КНБ, они подтвердили эту информацию. Маша также не сказала, при каких обстоятельствах погиб Талгат. Она как-то непонятно так сказала, что только взорвался он и все. Однако Айнаш продолжает надеяться, что ее сын жив, что это ошибка. Плача, она говорит, что надеется, что сын вернется. - У них там мальчик родился, ему дали имя Абдуллах, - рассказала женщина. - Маша тоже давно уже не выходит на связь. Если бы она только захотела вернуться, только слово произнесла: "Помогите", я бы все сделала, чтобы их вернуть, я каждый день молюсь, чтобы они одумались и вернулись. Я им всем помогу, они же мне родные. Ежедневно мать ложится спать и встает утром с молитвой о том, чтобы все оказалось неправдой, и дети вернулись домой. У Маши здесь в Уральска осталась бабушка, которая ее растила. Айнаш забрала Марию Ивановну к себе. Так две женщины ждут дома своих родных и предостерегают остальных. Фото предоставлено матерью Талгата Туриева
терроризм Акжайык Сирия гибель Футболист

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