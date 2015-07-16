Водитель летающей «Приоры» был трезв - экспертиза

Подробности дорожного инцидента по улице Тайманова сегодня, 16 июля, озвучили в УАП ДВД ЗКО. По словам главного инспектора управления Нуртая Лезова, 16 июля около шести часов утра автомобиль «Лада-Приора» проехал на запрещающий сигнал светофора на пересечении улиц Шолохова и Курмангалиева. Экипаж, который дежурил в это время, увидев нарушителя, включил проблесковые маячки и начал преследовать автомобиль. - Водитель проигнорировал требование остановиться и на большой скорости пытался уйти от преследования. На улице Тайманова водитель выехал на полосу встречного движения и наехал на железный ящи