Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Водитель летающей «Приоры» был трезв - экспертиза

Подробности дорожного инцидента по улице Тайманова сегодня, 16 июля, озвучили в УАП ДВД ЗКО. По словам главного инспектора управления Нуртая Лезова, 16 июля около шести часов утра автомобиль «Лада-Приора» проехал на запрещающий сигнал светофора на пересечении улиц Шолохова и Курмангалиева. Экипаж, который дежурил в это время, увидев нарушителя, включил проблесковые маячки и начал преследовать автомобиль. - Водитель проигнорировал требование остановиться и на большой скорости пытался уйти от преследования. На улице Тайманова водитель выехал на полосу встречного движения и наехал на железный ящи
gorod
Водитель летающей «Приоры» был трезв - экспертиза
Подробности дорожного инцидента по улице Тайманова сегодня, 16 июля, озвучили в УАП ДВД ЗКО.
agaev (3)
agaev (3)
 По словам главного инспектора управления Нуртая Лезова, 16 июля около шести часов утра автомобиль «Лада-Приора» проехал на запрещающий сигнал светофора на пересечении улиц Шолохова и Курмангалиева. Экипаж, который дежурил в это время, увидев нарушителя, включил проблесковые маячки и начал преследовать автомобиль. - Водитель проигнорировал требование остановиться и на большой скорости пытался уйти от преследования. На улице Тайманова водитель выехал на полосу встречного движения и наехал на железный ящик, от удара машину подкинуло и она упала на крышу кафе «Агаев», - рассказал Нуртай ЛЕЗОВ. Водитель и пассажир были доставлены в терапию областной больницы, откуда водитель скрылся, а пассажир был госпитализирован. Сотрудники УАП ДВД ЗКО установили личность водителя и задержали его. Им оказался местный житель 24 лет. Он дал признательные показания. Автомашина сейчас находится на штрафной стоянке. Наркологическая экспертиза, которую водитель «Приоры» прошел после задержания, не показала наличия алкоголя в его крови. По словам Нуртая Лезова, сейчас он проходит повторную экспертизу. Напомним, сегодня в 6 утра на портал «Мой ГОРОД» позвонили очевидцы, которые сообщили, что на крышу кафе «Агаев» приземлился автомобиль. rHAUSDf-eXQ Видео Ербола АМАНШИНА
автомобиль

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article