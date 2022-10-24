Мать с малолетними детьми переночевала на остановке Уральска

В ту ночь на улице была минусовая температура, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Скриншот с видео В департаменте полиции ЗКО рассказали, что маму с детьми на автобусной остановке в районе Мясокомбината заметил участковый во время обхода. - Женщине некуда было идти и она ночевала с детьми прямо на остановке. После выяснения обстоятельств всех доставили в управление полиции, а позже двоих близнецов возраста четырёх лет отправили в Центр поддержки детей, 11-месячного сына поместили в больницу. Там его полностью обследуют, а матери помогут с трудоустройством, - пояснили в ведомстве. Такж