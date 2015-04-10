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Шоу-бизнес

Мать Тейлор Свифт больна раком

Тэйлор Свифт с мамой Андреа. О страшном диагнозе певица сообщила на странице в социальной сети сообщает super.ru. Американская певица Тэйлор Свифт сообщила, что ее мать — 57-летняя Андреа Свифт — больна раком. Артистка написала открытое письмо на странице в социальной сети Tumbler с просьбой относиться к своему здоровью со всей серьезностью: — Привет, ребята. Пишу, чтобы сообщить кое-что, чего была бы рада не сообщать, но это важно, а я привыкла делиться с вами важными событиями своей жизни. Обычно когда что-то происходит, я пропускаю это через себя и пишу об этом песни, а уже потом вы слышите
gorod
Мать Тейлор Свифт больна раком
Тэйлор Свифт с мамой Андреа.
Тэйлор Свифт с мамой Андреа.
 Тэйлор Свифт с мамой Андреа. О страшном диагнозе певица сообщила на странице в социальной сети сообщает super.ru. Американская певица Тэйлор Свифт сообщила, что ее мать — 57-летняя Андреа Свифт — больна раком. Артистка написала открытое письмо на странице в социальной сети Tumbler с просьбой относиться к своему здоровью со всей серьезностью: — Привет, ребята. Пишу, чтобы сообщить кое-что, чего была бы рада не сообщать, но это важно, а я привыкла делиться с вами важными событиями своей жизни. Обычно когда что-то происходит, я пропускаю это через себя и пишу об этом песни, а уже потом вы слышите об этом. Но есть кое-что, о чем я и моя семья решили рассказать прямо сейчас. В этом году в качестве одного из подарков мне на Рождество я попросила маму, чтобы она сходила к доктору и прошла обследование, просто чтобы мне было спокойнее. Она согласилась и пошла к врачу. Ее ничто не беспокоило, она отлично себя чувствовала, но ради меня и моего брата она решила сходить. Мне грустно говорить это, но моей маме диагностировали рак. Я бы хотела оставить при себе подробности ее состояния и плана лечения, однако она хочет, чтобы вы знали о ее диагнозе. Она бы этого хотела, потому что, возможно, ваши родители тоже слишком заняты и откладывают поход к врачу, и, может быть, если вы напомните им о необходимости обследоваться, болезнь будет обнаружена на ранней стадии и с ней будет легче бороться. Или же вы будете спокойны, зная, что они здоровы и переживать не о чем. Она также хотела, чтобы вы знали, что именно по этой причине она не так часто бывает на моих концертах во время этого гастрольного тура. Ей предстоит важная борьба. Спасибо за то, что так заботитесь о моих близких, что они хотят, чтобы я делилась с вами такой информацией. Надеюсь и молюсь, чтобы вы никогда не получали подобных новостей. Люблю вас, — пишет Тэйлор Свифт на странице в Tumbler.
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