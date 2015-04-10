Мать Тейлор Свифт больна раком

Тэйлор Свифт с мамой Андреа. О страшном диагнозе певица сообщила на странице в социальной сети сообщает super.ru. Американская певица Тэйлор Свифт сообщила, что ее мать — 57-летняя Андреа Свифт — больна раком. Артистка написала открытое письмо на странице в социальной сети Tumbler с просьбой относиться к своему здоровью со всей серьезностью: — Привет, ребята. Пишу, чтобы сообщить кое-что, чего была бы рада не сообщать, но это важно, а я привыкла делиться с вами важными событиями своей жизни. Обычно когда что-то происходит, я пропускаю это через себя и пишу об этом песни, а уже потом вы слышите