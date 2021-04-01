Мать троих детей без вести пропала в Уральске

40-летняя Райхан Танжарикова пропала 10 дней назад, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В редакцию "МГ" обратилась родственница пропавшей Райхан Танжариковой Агила Кудайбергенова. Она рассказала, что Райхан живет в селе Сарыомир Теректинского района и на Наурыз приехала в Уральск. - В городе она остановилась у сестры, та живет в районе центрального рынка. При себе у нее не было телефона. До сих пор не вернулась. Уходя сказала, что выйдет по делам, это было в обеденное время, - рассказывает Агила Кудайбергенова. - Мы все дни ждали и надеялись, что вернется. Буквально пару дней назад зая