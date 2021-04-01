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Происшествия Социум

Мать троих детей без вести пропала в Уральске

40-летняя Райхан Танжарикова пропала 10 дней назад, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В редакцию "МГ" обратилась родственница пропавшей Райхан Танжариковой Агила Кудайбергенова. Она рассказала, что Райхан живет в селе Сарыомир Теректинского района и на Наурыз приехала в Уральск. - В городе она остановилась у сестры, та живет в районе центрального рынка. При себе у нее не было телефона. До сих пор не вернулась. Уходя сказала, что выйдет по делам, это было в обеденное время, - рассказывает Агила Кудайбергенова. - Мы все дни ждали и надеялись, что вернется. Буквально пару дней назад зая
Кристина Кобина
Мать троих детей без вести пропала в Уральске
40-летняя Райхан Танжарикова пропала 10 дней назад, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Мать троих детей без вести пропала в Уральске
Мать троих детей без вести пропала в Уральске
В редакцию "МГ" обратилась родственница пропавшей Райхан Танжариковой Агила Кудайбергенова. Она рассказала, что Райхан живет в селе Сарыомир Теректинского района и на Наурыз приехала в Уральск. - В городе она остановилась у сестры, та живет в районе центрального рынка. При себе у нее не было телефона. До сих пор не вернулась. Уходя сказала, что выйдет по делам, это было в обеденное время, - рассказывает Агила Кудайбергенова. - Мы все дни ждали и надеялись, что вернется. Буквально пару дней назад заявили в полицию. Раньше она никогда не уходила и не пропадала. На учете нигде не состоит, не выпивает. Дома ждет муж и трое детей, самый младший учится во втором классе. В пресс-службе департамента полиции ЗКО пояснили, что заявления к ним не поступало. Все кто-то видел или обладает какой-либо информацией о Райхан Танжариковой или знает ее местонахождение, просим сообщить по номеру телефона Агилы Кудайбергеновой +7 702 798 61 20. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
пропала без вести

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