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Происшествия Социум

Мать зарезала четырехмесячного ребенка в Атырауской области

Причины и обстоятельства жестокой расправы выясняют полицейские, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области, 26 апреля в селе Коптогай Курмангазинского района обнаружено тело четырехмесячного ребенка с травмами. – По делу установлена подозреваемая. Ею оказалась 41-летняя мать ребенка. Она задержана и помещена в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 99 УК РК "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Иная информация разглашению
Арайлым Усербаева
Мать зарезала четырехмесячного ребенка в Атырауской области
Причины и обстоятельства жестокой расправы выясняют полицейские, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Внука знаменитого писателя убила жена в Уральске
Внука знаменитого писателя убила жена в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области, 26 апреля в селе Коптогай Курмангазинского района обнаружено тело четырехмесячного ребенка с травмами. – По делу установлена подозреваемая. Ею оказалась 41-летняя мать ребенка.  Она задержана и помещена в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 99 УК РК "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".  Иная информация  разглашению не подлежит, - сообщили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
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