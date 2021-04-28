Мать зарезала четырехмесячного ребенка в Атырауской области

Причины и обстоятельства жестокой расправы выясняют полицейские, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области, 26 апреля в селе Коптогай Курмангазинского района обнаружено тело четырехмесячного ребенка с травмами. – По делу установлена подозреваемая. Ею оказалась 41-летняя мать ребенка. Она задержана и помещена в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 99 УК РК "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Иная информация разглашению