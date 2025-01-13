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Математику объясняет у доски 93-летняя учительница из ЗКО

В социальных сетях распространилось видео сельской школы. На кадрах пожилая учительница у доски объясняет математику. Оказалось, что видео было снято в селе Маштексай Жангалинского района ЗКО.
Арайлым Усербаева
Математику объясняет у доски 93-летняя учительница из ЗКО

В социальных сетях распространилось видео сельской школы. На кадрах пожилая учительница у доски объясняет ученикам математику. Оказалось, что видео было снято в селе Маштексай Жангалинского района ЗКО. На видео - 93-летняя Набия Губайдоллакызы. Она пришла на встречу со своими учениками, которые закончили школу 40 лет назад. Видео опубликовала одна из учениц Набии Губайдоллакызы Гульзада Букетова. Радует, что для своих лет педагог выглядит очень энергичной, а материал старших классов по математике объясняет довольно сосредоточенно и точно. Оказалось, что она 42 года проработала учителем в сельской школе. 

Дочь учительницы Актоты Тлепбергенова в комментариях к видео отметила, что Набия Губайдоллакызы по сей день сама занимается с внуками, готовит их к ЕНТ. Все они поступили на грант. 

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Пользователи отмечают феноменальную память учительницы и ее энтузиазм. Многие комментаторы благодарят ее за вклад в образование и желают здоровья и долголетия, подчеркивая, что она остается примером для будущих поколений. 

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