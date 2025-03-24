Маңғыстау облысының прокуратурасы «Buzachi Operating Ltd» компаниясының филиалында өрескел заң бұзушылықтарды анықтапты. Аталмыш компания алты жылдай уақыт бойы мұнай мен газдың жоғалуымен жер қойнауын пайдаланып келген. «Buzachi Operating Ltd» мекемесі уәкілетті органның рұқсатынсыз шикі көгілдір отынды жағуды жүзеге асырып келген. Соның кесірінен мемлекетке сегіз бүтін төрт миллиард теңгеге залал келтіріпті. Прокурорлар сотқа шағымданған. Апелляциялық саты бірінші сатыдағы соттың шешімін өзгеріссіз қалдырды. Сот актілері заңды күшіне енді. 2025 жылдың наурыз айында компания мемлекетке келтірілген залалды толығымен өтепті.
Маңғыстауда мұнай-газ компаниясы 8,4 млрд теңгеге залал келтірген
Маңғыстау облысында «Buzachi Operating Ltd» компаниясы мемлекетке 8,4 млрд теңгедей залал келтіргені анықталды.