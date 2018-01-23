В 2018 году в ЗКО стартует новый проект "Туристский марафон", который будет основан на краеведении. - В рамках этого проекта 87 тысяч детей будут охвачены краеведением. То есть, они в течение ближайших двух лет увидят достопримечательности не только своей области, но и смогут посетить сакральные места Казахстана, - рассказал администратор проектного офиса "Рухани жаңғыру" Мухтар ДАУЛЕТЖАНОВ. Также на 2018 год совместно с меценатами области запланировано реализовать 247 проектов на сумму 1,5 млрд тенге. При этом одним из проектов является строительство моста через реку Утва в Чингирлауском районе ЗКО. На него было выдеделено 7 млн тенге. По словам Мухтара ДАУЛЕТЖАНОВА, на 22,9 млн тенге был проведен капитальный ремонт музея "Алаш Орда" в Сырымском районе. - Кроме того, за счет спонсоров будет построен мавзолей Гумара Караша в Жанибекском районе на сумму 8 млн тенге, - пояснил администратор проектного офиса.