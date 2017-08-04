- Я родилась в Уральске. В семье я старшая, у меня еще есть братишка Санжар. Свое детство я провела в нашем любимом городе. С отличием окончила школу-гимназию №38 имени Алии Молдагуловой. После моя жизнь круто изменилась. При поддержке родителей я уехала в Малайзию и продолжила свое образование в одном из малайзийских колледжей в городе Мелака - Wood bridge College, в котором я проучилась два года. Затем я в течение 1 года и 6 месяцев обучалась в филиале австралийского университета Taylor's University там же, в столице Малайзии Куала-Лумпуре по направлению «Международный бизнес», которое включает в себя 8 специальностей: экспорт, импорт, маркетинг, финансы, менеджмент и так далее. После окончания университета я работала стюардессой в малайзийской авиакомпании AirAsia до 2015 года, а затем я решила попытать счастье - устроиться в другую крупную международную авиакомпанию Emirates Airline в городе Дубай, и мне это удалось. Был строгий отбор, там учитывались как внешние, так и интеллектуальные данные. Из тысячи было отобрано двенадцать девушек, и среди этих счастливчиков оказалась я – единственная казахстанка.- Я работаю в команде экипажа из 28 человек, мы обслуживаем аэробус эконом-класса, рассчитанный на 500 пассажиров. Работа достаточно сложная, но интересная. Нужно обслужить пассажиров с разными характерами и разным менталитетом. Тем не менее нам это удается. К тому же благодаря своей работе я много путешествую.- Меня поддерживает, прежде всего, моя семья, которая живет теперь в Астане – это мои любимые папа, мама, младший брат и бабушка, которая живет в Уральске. Мама моя строгая, требовательная, но справедливая. С детства она внушила мне важность образования, именно она приняла активное участие в моем будущем. Папа же меня баловал, я всегда делилась с ним своими секретами и всегда получала от него полезные жизненные советы. Мой единственный брат Санжар всегда скучает по мне и часто говорит, что так же хочет добиться успеха в жизни, как я. Мне приятно быть для него примером. Он учится в 4 классе в средней школе №66 г. Астаны, уже в свои 10 лет делает успехи, три года подряд занимает первое место в республиканских школьных олимпиадах, занимается музыкой и спортом, имеет зеленый пояс по карате. Пользуясь моментом, мы с братом хотим поблагодарить наших школьных наставников: бывшего директора школы-гимназии №38 г. Уральска Баян Мектеповну Доскалиеву и моего классного руководителя Шынаргуль Умбеткалиевну Арыстанову, а также директора школы №66 г. Астаны Айтжан Ермханқызы Шаяхметову и классного руководителя брата Ферузе Абдувалиевну Усупбаеву за их доброту и заботу, за те знания, которые они умело и талантливо передали нам. Желаем им счастья и успехов в их педагогическом труде.- Я очень люблю свой родной город, но, к сожалению, бываю там редко. Если приезжаю, то обязательно гуляю с друзьями в районе Стелы, по набережной Урала, а также по проспекту Евразия, где я провела свое детство. Очень радует преобразившийся город: много новых красивых зданий и парков, много зелени.- Я желаю, чтобы все люди жили в мире и согласии, а своим сверстникам - больше упорства и огромного желания достичь своей цели, и все обязательно сбудется. Ведь у меня же все получилось. На правах рекламы.