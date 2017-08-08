Подробности о кредитах под залог имущества в Банке ВТБ (Казахстан) можно узнать по номеру 5050 с мобильного или на сайте банка.

- В сравнении с беззалоговыми займами и кредитными картами у залогового потребительского кредита есть два основных преимущества: сумма кредита и срок погашения больше, что позволяет выбирать оптимальный размер ежемесячного платежа, - рассказывает. – Например, в нашем банке беззалоговый «Кредит наличными» можно получить на сумму до 5 000 000 тенге сроком до 5 лет, а залоговый кредит позволяет рассчитывать на банковский заем до 50 000 000 тенге сроком до 10 лет. Разница существенная. Кроме того, залог дает клиенту определенную свободу: банк выдает кредит под залог, даже если Вы не можете подтвердить свою платежеспособность. Залоговым обеспечением при таком виде кредитования выступает недвижимость: квартира, частный дом или коммерческий объект, соответствующий требованиям банка. Срок выплаты кредита банку помогает рассчитать менеджер, который порекомендует комфортный график погашения займа, исходя из размера Вашего дохода. Существует важное правило: ежемесячный платеж не должен превышать половины Вашего заработка, а еще лучше – не более его трети. - Чаще всего клиенты хотят получить деньги как можно скорее. Чтобы ускорить процесс получения займа в Банке ВТБ (Казахстан), можно заполнить предварительную заявку на кредит на сайте банка. После менеджер проконсультирует Вас по телефону, предложит Вам все необходимые расчёты под ваш конкретный случай. Впрочем, точно такую же консультацию Вы можете получить на месте – в отделении банка, – отметил Асхат Мусагалиев. Еще один немаловажный момент – залоговый кредит в Банке ВТБ (Казахстан) Вы можете получить на любые потребительские цели.Лицензия № 1.2.14/39 от 23.12.2014 г. выдана Национальным банком РК. Новости Компаний.