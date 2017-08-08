40-летнюю Наталью ЕЛИСЕЕВУ положили в областной онкологический диспансер 4 августа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". zhenzhina ne mozhet hodit (1) Как рассказала Наталья ЕЛИСЕЕВА, врачи из поликлиники пришли к ней сразу после того, как журналисты направили запрос в управление здравоохранения. - 1 августа ко мне пришли врачи из поликлиники. Потом был проведен консилиум, и меня решили положить на обследование. Диагноз пока не поставили, но ставят капельницы и дают обезболивающее, от которого мне становится легче, - сообщила женщина. - Сейчас я лежу в диагностической палате онкологического диспансера. Сколько я здесь пробуду - пока неизвестно. Напомним, о проблеме Натальи ЕЛИСЕЕВОЙ стало известно от волонтеров Уральска. Как оказалось, на рабочем месте у Натальи случился приступ и ее ноги перестали ходить. Долгое время за Натальей ухаживал ее коллега, который оплачивал ее съемное жилье, продукты и лекарства. Если у вас есть возможность помочь Наталье ЕЛИСЕЕВОЙ, просьба позвонить по телефону: 8 747 128 18 37.