29 июля 27-летний житель села Талдыапан Казталовского района ЗКО получил 80% ожогов тела, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Как сообщили в областном управлении здравоохранения, парень через три дня после получения ожогов был доставлен санавиацией в Уральскую городскую многопрофильную больницу из Жанибекской районной больницы. - Он находился в реанимации в Уральской городской многопрофильной больницы. Его состояние было крайне тяжелым. 6 августа в 8.40 он скончался, - рассказали управлении здравоохранения ЗКО. Напомним, 29 июля в степи, в 17 километрах от поселка Пятимар, произошел пожар. По словам местных жителей, заживо сгорело около 600 баранов, которые были в этот момент на выпасе. В пожаре также пострадал 27-летний житель поселка, который в тот день пас животных.