Иллюстративное фото с сайта www.9months.ru И.о. главного педиатра областного управления здравоохранения Раиса БАЙМУХАНОВА сообщила, что тендер на проведение госзакупок с начала года срывался два раза. Поставщика, которым является ТОО "СК-Фармация", не устроило ценовое предложение заказчика - министерства здравоохранения. - Дело в том, что ТОО "СК-Фармация" не устроила цена, которая в связи с инфляцией изначально была очень низкой и не входила в их объем. В настоящий момент процедуру проведения тендера на осуществление госзакупок провели повторно, поставку необходимых вакцин ТОО обещало произвести в сентябре этого года, - рассказала Раиса БАЙМУХАНОВА. В настоящее время в области от гепатита В привито 85% новорожденных в возрасте от 2 до 4 месяцев. Большая часть младенцев была охвачена прививками благодаря вакцинам, оставшимся с прошлого года. - Всего нами было заявлено 20 тысяч вакцин против гепатита В. Если поставка будет произведена в сроки, то в течение оставшиеся без прививки младенцы будут привиты в течение сентября, - уточнила Раиса БАЙМУХАНОВА. Отметим, что по данным управления здравоохранения Атырауской области, с начала года в регионе было зарегистрировано почти 8 тысяч родов, на учет по беременности с января встали 8705 женщин.