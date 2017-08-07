По словам представителя ТОО "Батыс Дилижанс" Владимира ЮРКЕВИЧА, которому принадлежит маршрут №39, пассажирский автобус направлялся в сторону поселка Мичурино. - В неположенном месте молодая женщина со своим сыном перебегали дорогу. Мальчик успел перейти проезжую часть. Следом за ним бежала его мама. В этот момент со стороны поселка Асан выехала машина. Женщина, испугавшись, что попадет под колеса, побежала назад и стукнулась о проезжающий автобус №39, - пояснил Владимир ЮРКЕВИЧ. Владимир ЮРКЕВИЧ объяснил, что как только водитель автобуса заметил женщину на дороге, он резко вывернул руль и выехал на встречную полосу, однако было уже поздно - она все равно ударилась об автобус. - Пострадавшая успела только оттолкнуться руками от крыла автобуса. Она упала на асфальт и сильно ударилась головой. Пострадавшая была госпитализирована в городскую многопрофильную больницу. Мальчик, к счастью, не пострадал, - сообщил Владимир ЮРКЕВИЧ. Возмущенные очевидцы сообщили, что ДТП в этом месте происходят довольно часто. - Здесь есть остановка, зато нет ни пешеходного перехода, ни светофора, люди вынуждены переходить дорогу в неположенном месте. Здесь интенсивное движение, поэтому нужно устанавливать дополнительные знаки дорожного движения, к примеру, ограничение скорости, - заявил мужчина.