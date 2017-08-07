До этого Давина Скеа стала победительницей проходившего в Грузии международного конкурса Prince & Princess в номинациях: Best princess of the World Best Sharm 2017, Best princess of the Asia Winner, Best Charity of the World 2017. Также она выиграла в отдельной номинации "Лучший благотворительный ролик". - Моя мама - казашка, папа - шотландец. Я учусь в СОШ №21. Конкурс мне очень понравился. Знание английского языка позволило мне общаться с участницами, которые приехали из разных стран. Моя мечта - представить Казахстан на взрослом конкурсе, - рассказывает Давина Скеа. По словам мамы девочки, помимо Давины в семье еще двое детей. Давина - средняя. Она очень любит петь и танцевать. - Девочке вручили корону победительницы и путевку в Китай. Победа ей досталась нелегко. Пришлось долго готовиться. Но Давина все выдержала и стала первой, - с гордостью сообщила ее мама Асель Муканаева.