Теперь дело будет рассматриваться в Уральском городском суде, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" По словам жителей, они намерены идти до конца и отвоевать сквер, на месте которого хотят построить развлекательный центр. В сентябре 2016 года в небольшом парке, который, по словам жителей, был посажен в 70-х годах прошлого века, началась вырубка деревьев. Местные жители стали бить тревогу, ведь в этом сквере многие гуляют с детьми и отдыхают. Оказалось, что эта земля принадлежит частному предпринимателю, который планировал там строительство развлекательного центра. По словам жительница улицы 8 Марта  Людмилы ВДОВИНОЙ, первое судебное заседание в Уральском городском суде они проиграли, после чего обратились в областной суд с апелляционной жалобой. - 31 мая 2017 года суд рассмотрел нашу жалобу и вынес решение в нашу пользу, радости не было предела. По каким-то причинам теперь нам снова предстоит защищать свои права в Уральском городском суде. Причины данного решения нам никто не озвучивает. И с чем это связано мы тоже не знаем, - рассказала Людмила ВДОВИНА. Очередное судебное заседание состоится 10 августа в 15 часов в Уральском городском суде. Напомним, местные жители отвоевали территорию сквера, расположенную по улице 8 марта весной этого года.