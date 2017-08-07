Как рассказали новоселы, весной, осенью, зимой и летом в дождливую погоду подвал многоэтажки затапливается, а воду никто не откачивает. Со своей проблемой они обратились к акиму г. Уральска Мурату МУКАЕВУ. - Мы, жильцы дома по улице Монкеулы, 83 поселка Зачаганск получили квартиры по двум программам - как вкладчики "Жилстройсбербанка" и "Развитие регионов - 2020" в 2015 году. У нас постоянная проблема- сырость, тухлый запах и затопленный подвал. Много раз обращались во все инстанции, но результатов это никаких не дало. У нас дети постоянно болеют из-за сырости. Проблема в том, что первый этаж в доме нежилой, а жильцам второго этажа приходится жить с плесенью круглый год, - написали в своем обращении жильцы. Также в своем обращении к градоначальнику жильцы отметили, что если вопрос с затопом не решить, то дом может рухнуть, так как по всему периметру новостройки пошли трещины. - Куда смотрели госорганы, которые принимали дом в эксплуатацию? Когда на наши просьбы уже кто-нибудь откликнется? - возмущаются жильцы. Владельцы квартир обращались в АО "Жайыктеплоэнерго" со своей проблемой, однако те сказали, что трубы текут в подвале из-за отсутствия гидрозатвора, и это к ним не относится. Вопрос должен решать отдел строительства г. Уральск. Директор ТОО "Отделстрой" Валентина МИХНО сообщила, что рабочие выехали на место для выяснения и устранения причины подтопления. aSEvubr9pws