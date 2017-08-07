Подсудимый был признан виновным по статье "Хулиганство с применением оружия", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото с сайта newsvo.ru

Инцидент произошел ночью 30 апреля этого года в кафе «Kaiser», куда двое друзей пришли отдохнуть. Там подсудимый вступил в словесную перепалку с посетителем кафе. После чего друг подсудимого попытался увести его из бара, однако посетитель не отпускал их. Подсудимый вытащил из кармана куртки травматический пистолет, выстрелил два раза в посетителя, после чего скрылся с места происшествия. В результате потерпевший был госпитализирован с травмамой легкой степени.

- На судебном заседании подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. В свою очередь потерпевший простил его. При вынесении приговора суд учел, что подсудимый является единственным кормильцем в семье, на иждивении имеет несовершеннолетних детей, безработную жену и мать, страдающую онкологическим заболеванием. Отца подсудимый лишился очень рано, - сообщили в пресс-службе суда №2 города Атырау.

Приговором суда подсудимый был признан виновным, согласно статье 293 ч.3 п. 2 - "Хулиганство", ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы.

Ерлан ОМАРОВ