Провинции Таиланда Чонбури, Районг, Чантхабури, Трат, Краби, Пханга, Пхукет и Ранонг, в которых расположены туристические зоны страны, вошли в список регионов, где в ближайшие дни прогнозируются сильные ливни и возможные наводнения.Об этом сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на департамент предупреждения и преодоления природных катастроф МВД Таиланда. Департамент опубликовал в среду список из 30 провинций (всего в Таиланде 77 провинций), в которых из-за сильных дождей с четверга по воскресенье ожидается частичное затопление и возможны оползни. В провинциях, вошедших в список, находятся курортный город Паттайя (провинция Чонбури), острова Самет и Чанг (провинции Районг и Трат), а также остров Пхукет и другие туристические зоны востока и юга страны. Сильные дожди ожидаются в течение следующих трех дней. При этом 9 регионов страны уже страдают от наводнений, вызванных штормом в прошлом месяце. В результате наводнений с 5 июля 2017 года погибли 23 человека. В зоне наводнений оказались 1,22 миллиона человек - жители 44 провинций.