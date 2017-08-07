Пожар начался 5 августа в степи, недалеко от села Шалкар Теректинского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено пресс-службой ДЧС ЗКО Фото предоставлено пресс-службой ДЧС ЗКО Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, 5 августа в 18.12 недалеко от села Шалкар Теректинского района загорелась сухая трава. - В 01.29 6 августа пожар был полностью ликвидирован, площадь горения составила 267 гектаров. В тушении пожара была задействована одна единица техники Теректинской пожарной части №27 и 3 человека личного состава, 5 человек из ТОО "Батыс Сервис" и добровольное пожарное формирование из 40 человек, - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО. Напомним, несколькими днями ранее пожар произошел в Акжайыкском, Казталовском и Бокейординском районе, за сутки там сгорело 4 тысячи гектаров степи.