На выборы пришли всего 13 городских депутатов из 20. Кто-то оказался на больничном, кто-то в отпуске, есть и те, кто уехал в командировку. - Это уже вторые по счету выборы в акимы сельских округов. Подобным образом мы выбрали акима Зачаганского сельского округа. Выборы - это один из шагов к развитию местного самоуправления, - отметил секретарь Уральского городского маслихата Аккали АУБЕКЕРОВ. На кресло акима поселка Круглоозерное претендовали Асланбек ШАХАРОВ и Кенесары НУРШИНОВ, который возглавляет областной молодежный ресурсный центр. На должность акима Желаевского сельского округа также было два кандидата – действующий глава округа Тимур АШИГАЛИЕВ и Максим ТЛЕГЕНОВ. В результате голосования 13 депутатов единогласно выбрали АШИГАЛИЕВА, за ШАХАРОВА было отдано три голоса, и 10 - за НУРШИНОВА. - Акимом Желаевского сельского округа избран Тимур АШИГАЛИЕВ, акимом поселка Круглоозерное стал Кенесары НУРШИНОВ. Их полномочия будут действовать 4 года, - заявил и.о председателя городской избирательной комиссии Рауан КУАНОВ.