Водитель загоревшегося автомобиля припарковался на обочине дороги по проспекту Евразия в районе школы №8, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". pozhar gazel (3) Очевидцы рассказали, что как только "Газель" остановилась, из кабины выбежал водитель и начал тушить груз. - Мы увидели, что машина была груженая мягкой мебелью, которая загорелась в пути. Думаю, кто-то по дороге курил и выбросил тлеющий окурок сигареты в окно, от чего и произошло возгорание. С помощью огнетушителя пламя удалось погасить, - рассказали очевидцы. - Чуть позже приехала пожарная машина. Водитель "Газели" от комментариев отказался. Причины пожара выясняются. pozhar gazel (5) pozhar gazel (4) pozhar gazel (2) pozhar gazel (1) 8rfU5sNtRSg Видео предоставлено очевидцами Фото Медета МЕДРЕСОВА