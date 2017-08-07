Очевидцы рассказали, что как только "Газель" остановилась, из кабины выбежал водитель и начал тушить груз. - Мы увидели, что машина была груженая мягкой мебелью, которая загорелась в пути. Думаю, кто-то по дороге курил и выбросил тлеющий окурок сигареты в окно, от чего и произошло возгорание. С помощью огнетушителя пламя удалось погасить, - рассказали очевидцы. - Чуть позже приехала пожарная машина. Водитель "Газели" от комментариев отказался. Причины пожара выясняются.8rfU5sNtRSg