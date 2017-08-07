Сегодня, 7 августа, в районах области выбирали акимов сельских округов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" В 95 сельских округах области выбирали акимов. Нужно отметить, что  выборы сегодня, 7 августа, прошли не во всех округах, так как было назначено две даты - 7 и 9 августа. В Уральске в здании партии "Нур Отан" выбирали акима Круглоозерновского и Желаевского сельских округов. Напомним, в этом году выборы назначены в 95 сельских округах. В 90 из них у акимов истекли сроки полномочий.  