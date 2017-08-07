Фото из архива "МГ" - Тело молодого человека было обнаружено и извлечено из воды 4 августа в 21.20 часов в в районе центрального моста силами ГУ «Западно-региональный аэромобильный оперативно-спасательный отряд», - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области. Выяснилось, что несчастный случай произошел в 21.10, десятью минутами ранее. Мужчина утонул во время купания в необорудованном для этого месте.