Иллюстративное фото из архива "МГ" В письме неравнодушные болельщики написали, что их беспокоит то, что команда однозначно идет на вылет из Премьер-лиги, кроме того, происходит общая деградация и разложение структуры футбольного клуба. Как отмечают болельщики клуба "Акжайык", общая картина за последние годы оставляет желать лучшего. - Только за недавний период в клубе в несколько раз снизилась посещаемость домашних матчей. Постоянно меняются главные тренеры. По счетам и статистике, команда является явным претендентом на вылет в первый дивизион, то есть находится на дне турнирной таблицы. А в самый сезон, в летний трансфер ушли ряд лидирующих игроков. У них отсутствует костяк команды. Сама команда абсолютно не усилилась, потому что год за годом по разным причинам покидают команду лучшие игроки, - возмущаются в письме болельщики. Болельщики также сообщили, что, по их мнению, очень слабо развивается клубная спортивная инфраструктура. - Ну уж совсем не ведется работа по созданию привлекательного имиджа клуба. Единственное, чем примечателен наш клуб в последнее время, так это непрекращающейся чередой скандалов, которые позорят не только команду, но и весь город. Руководство клуба успело отметиться в закулисных таких закулисных играх, как завышенные зарплаты, премии и подъемные пособия, некомпетентность при составлении контрактов, невыплата заработной платы по заключенным трудовым договорам, невнятная кадровая политика и работа со спонсорами. Полная безнаказанность, ведь кто-то должен нести ответственность за неудачи, - говорится в письме. Болельщики и все, для кого не безразлична судьба ФК "Акжайык", предложили акиму ЗКО взять ситуацию в клубе под личный контроль и сформировать комиссию для выработки стратегии реформирования клуба. - Нужно строже относиться к финансовой дисциплине в клубе, усилить бюджетный контроль со стороны общественного совета, - отмечают болельщики. Кроме того, они уверены, что только жесткие действия способны вывести футбольный клуб из кризиса.