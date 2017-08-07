Иллюстративное фото с сайта atyrau.gov.kz Руководитель департамента по охране общественного здоровья Атырауской области Умирзак ЗИНУЛЛИН рассказал, что в этом году по данным областного акимата летний лагерь "Тулпар" должен был принять 1250 детей. Однако в связи с несоответствием санитарно-гигиеническим нормам двух корпусов в выдаче разрешения на прием детей департаментом было отказано. - В этом году в пятом сезоне в лагере "Тулпар" отдохнут только 1000 детей, что на 200 ребят меньше, чем было запланировано, - сообщил Умирзак ЗИНУЛЛИН. Также стало известно, что согласно предписанию департамента по охране здоровья в 4 сезоне лагерь "Арай", который намеревался принять 480 детей, и вовсе не открылся. Это связано с проведением ремонтных работ. На соблюдение санитарных норм специалистами департамента были проверены 142 лагеря дневного пребывания, которые открылись при 139 школах области. По итогам проверки трем общеобразовательным госучреждениям было выписано 3 штрафа и 3 санитарных предписания. На сегодняшний день в лагере "Тулпар" уже успели отдохнуть 600 детей, в лагере "Балдаурен", что находится при санатории "Камысколь" Жылыойского района, - 210 детей, в лагере «Жас Өркен» побывали 730 ребят.