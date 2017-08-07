Ежегодно жители домов №21 и 23 микрорайона Кунаева жалуются на заросли травы, сквозь которые им приходится ходить на работу, в школу и садик. - Около наших домов растет трава в человеческий рост, маленькие дети порой теряются там. Мы ежедневно вынуждены ходить по этим дебрям. Многие дети - алергики, и ходить мимо травы амброзии им нельзя, но другой дороги нет. Даже к мусорным бакам не подойти. Многие ставят свои пакеты прямо на протоптанной тропинке. А если прошел дождь, то там невозможно ходить - образуется болото. Про то, что нельзя проехать на машине во двор, мы уже и не говорим. На легковом автомобиле по такой траве не проехать, а тракторов ни у кого из жильцов нет. Обращались и в КСК и в ДЭП, но никаких сдвигов нет, - рассказала возмущенная жительница микрорайона Айнагуль. Люди живут в этих домах уже больше десяти лет, однако благоустройства так и не дождались. Тротуаров нет, дорога разбита и огромные заросли травы - все что окружает их дома. Руководитель отдела благоустройства ЖКХ г. Уральск Мирас МУЛКАЙ отметил, что с этим вопросом в ближайшее время разберутся. - Сейчас узнаем, относится ли эта территория к КСК или же это общегородской участок. Если относится с городу, то мы направим туда работников ТОО "Жайык таза кала", которые срубят всю траву, - заявил Мирас МУЛКАЙ.