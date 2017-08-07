По словам заместителя управления сельского хозяйства по ЗКО Жасулана Халиуллина, государственная программа «Агробизнес-2020» начала реализовываться в 2013 году, однако уже в марте нынешнего года данная программа утратила свою силу. - В рамках государственной программы «Агробизнес-2020» за 2013-2016 годы государством на развитие агропромышленного комплекса области направлено бюджетных средств в сумме 23,58 млрд тенге, с начала реализации программы сельхозтоваропроизводителями привлечено кредитных ресурсов по линии АО «НУХ «КазАгро» 22,2 млрд тенге, из них на сумму 4,38 млрд тенге в лизинг приобретено 1223 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, - рассказали в управлении сельского хозяйства ЗКО. - В рамках отраслевой программы «Агробизнес-2020» сельскохозяйственными товаропроизводителями реализованы в 2013 году 2 инвестиционных проекта на сумму 607 миллионов тенге. Так, ТОО «Жайық ет» завершил строительство комплекса производящего более 70 видов мясных и колбасных изделий с мощностью 20 тонн продукции в сутки, стоимость проекта 220 миллионов тенге. ТОО «КХ «ОралАгроСервис» завершено строительство и введено в эксплуатацию современное типовое овощехранилище емкостью 1,6 тысяч тонн, внедрена проект системы капельного орошения на площади 148 га, стоимость проекта 387 миллионов тенге. Как стало известно, в 2014 году проводились работы по реализации девяти инвестиционных проектов, с общей проектной стоимостью 2,7 миллиардов тенге. Среди них строительство мясоперерабатывающий комплекс в Акжайыкском районе, создание хозяйства репродуктора в Жанибекском районе, применение системы капельного орошения в Зеленовском районе строительство убойного скота в Сырымском районе и многое другое.